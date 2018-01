Uschè blers donaturs d'organs sco anc mai

L'onn 2017 èsi vegnì transplantà uschè blers organs da donaturs sco anc mai: 440 pazientas e pazients han survegnì in organ. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da sanadad.

La glista da spetga dals malsauns che basegnan organs n'è però strusch sa midada, quai cun radund 1500 persunas. Cumpareglià cun il 2013 è il dumber da donaturs per in milliun abitants creschì da 13,7 sin 17,2 persunas. Transplantà èn vegnids 461 organs.

Variaziun dad onn ad onn

Il dumber dals donaturs d’organs morts variescha dad onn tar onn: il 2013 èn organs da 110 persunas mortas vegnids transplantads. 2015 han 143 persunals dà il permiss da prender lur organs suenter la mort ed il 2016 eran quai lura be anc 111 persunas.

In ulteriur nivel maximal ha l'Uffizi federal da sanadad publitgà era publitgà tar persunas vivas che dattan in organ. 137 persunas han dà ina gnirunchel u ina part da lur dir. La cifra da persunas che dattan lur organ en vita muntava il davos onn tar 16,3 guardà sin in milliun abitants. Dentant variescha era questa cifra dad onn tar onn.

Sin la glista da spetga èn registradas il 2017 1'480 persunas. La fin da l'onn 2016 eran 1'478 persunas inscritas, pia bunamain medem bleras persunas. Dentant han bun la mesadad da questas persunas (53 pertschient) il status inactiv. Quai munta ch'ina transplantaziun n'è pervi da lur situaziun da sanadad actualmain betg pussaivla.

Iniziativa duai megliurar situaziun

Procurar per dapli donaziuns d'organs pudess in'iniziativa dal pievel ch'è vegnida lantschada l'atun passà. Ella vul che la Svizra introduceschia in sistem nua ch'ins stoppia annunziar explicitamain ch'ins na veglia betg dar ses organs suenter la mort. In tal model dal consentiment presumà enconuscha per exempel la Spagna.

RR actualitad 12:00