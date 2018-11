La stad chauda e sitga 2018 saja stà in sguard en il futur, di Reto Knutti da l’ETH Turitg. El ha collavurà vi dals novs scenaris dal clima che la Confederaziun ha laschà far. «La stad 2003 han ins ditg: insatge uschia na datti gnanc. Uss essan nus sin in punct, cura che quai sa repeta mintga pèr onns. Quai ston ins cuntinuar a considerar.»

Savens autas temperaturas

L’onn 2060 vegn ina stad normala a vesair ora uschia: «Durant la mesadad dals dis ils mais fanadur ed avust vegnan las temperaturas ad esser sur 30 grads. Ed intgins dis vegnan a purtar sur 40 grads», di Knutti. Cunzunt pertutgadas vegnan ad esser citads, damai che l’aria sa stgauda là pli fitg pervi dal bler betun ch’en auters territoris.

Prognosas pli exactas

Cun agid da pli sperts computers e meglras simulaziuns, pon ils perscrutaders far ussa prognosas pli exactas. Uschia vegn il cunfin da nulla grad ad esser 400 fin 600 meters pli auts il 2060. Gia ils davos 50 onns è quest cunfin sa muventà per 400 meters ensi.

Tut tenor regiun vegn il dumber dals dis cura ch’i naiva ad esser different. A Tavau per exempel vegni a naiver l’onn 2060 anc durant 30 dis, cumpareglià cun 50 dis ozendi. Ed a Crans-Montana en il Vallais sa reducescha il dumber da dis cura ch’i naiva dad ozendi 40 sin anc la mesadad.

