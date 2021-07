Germania: Tgi che sgola e n'è betg vaccinà cumplettamain u guarida sto mussar in test negativ. Quel test na dastga betg esser pli vegl che dus dis. Ir en quarantina na ston ins betg. Plinavant vala en il pajais in obligatori da mascrina medicinala, per exempel FFP2-2.

Italia: Las autoritads pretendan in formular cun las datas persunalas da las viagiaturas e viagiaturs. Persunas betg vaccinadas ston far in test d'antigen u da PCR. Quel da dastga betg esser pli vegl che dus dis.

Austria: Er qua dovran ins in mussament uffizial ch'ins è vaccinada, guarì u ha fatg in test da corona. Tests da PCR na dastgan betg esser pli vegls che trais dus, tests d'antigen maximal dus dis vegl. Sch'ins sa tegna vid quella prescripziun na ston ins betg ir en quarantina.

Frantscha: Sumegliant sco en l'Italia ston ins emplenir or in formular cun las datas persunalas. Plinavant ston ins inditgar sch'ins ha sintoms. Ils tests (PCR u antigen) na dastgan betg esser pli vegls che trais dis.

Spagna: Qua ston ins mo emplenir or in formular cun las datas persunalas. In test da corona na ston ins betg far.

Portugal: Ins sto far in test d'antigen u da PCR sch'ins va en quel pajais. Er qua ston ins emplenir or in formular cun datas persunalas e ch'ins n'ha nagins sintoms.

Cun turnar en Svizra ston ins puspè far in test – quai almain sch'ins n'è betg vaccinà cumplettamain u guarì. Plinavant ston ins inditgar las datas da contact e las infurmaziuns da viadi.

Situaziun globala

