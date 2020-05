Svizras e Svizzers vulan far quest onn vacanzas en patria. Quai mussa ina retschertga represchentativa online da l'agentura turitgaisa «mindnow». Il Grischun è la regiun la pli dumandada.

Radund 83% dals 1'700 dumandads vulan far quest onn vacanzas, quai dentant betg dasper la mar u en ina metropola, mabain per la gronda part en Grischun (44%) u en la Part sura Bernaisa (34,5%). Sin las ulteriuras posiziuns suonda il Vallais (31%) ed il Tessin (30,5%). Ina maioritad dals dumandads vul uschia er sustegnair la branscha da turissem indigena durant la crisa da corona.

Il studi constatescha er che la pandemia ha ina influenza sin la moda e maniera che las Svizras ed ils Svizzers vulan far vacanzas: 64% veglian ir cun l'auto en vacanzas ed ils blers veglian far vacanzas da wellness u da sport. Remartgabel è er che 17% han inditgà da vulair far vacanzas sin ina plazza da campar. Il mument n'èsi anc betg enconuschent cura che quellas avran.

Sche en l'exteriur, lura il pli tgunsch en l'Italia

Anc èn ils cunfins serrads per gronda part. Uschia na fai betg surstar che radund dus terzs dals dumandads vulan spustar lur viadis en l'exteriur sin l'atun. Tranter las destinaziuns en l'exteriur è l'Italia il pajais il pli favurisà, suandà da la Grezia e la Spagna.