En Svizra pon uss er uffants tranter 6 ed 11 onns survegnir la virola cun il vaccin dal producent Moderna. Cunzunt uffants cun malsognas preexistentas duain profitar da questa purschida. Quai ha communitgà l’Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic. La fin da l'onn passà aveva Swissmedic gia lubì il vaccin da Pfizer-Biontech per uffants.

Cumpareglià cun giuvenils e creschids survegnan uffants duas giadas be la mesa quantitad dal vaccin. Quai en in interval da quatter emnas. Studis han cumprovà ch'il sistem d’immunitad reageschia sumegliant a quella da giuvens creschids. Ils pli frequents effects secundars èn stads dolurs, cotschnurs, unfladira tar il lieu d'injecziun, stancladad, mal il chau, snavurs u malesser. Sintoms da fevra èn stads tar uffants pli frequents, entant che dolurs muscularas e mal las giugadiras èn stadas pli raras che tar giuvenils e creschids. Quels effects secundars n'èn per regla betg stads uschè ferms ed han durà be paucs dis.