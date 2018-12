Tgi che vul uss anc sa proteger en Svizra cunter la grippa è probabel memia tard. Tenor l'Uffizi federal da sanadad BAG è il vaccin cunter la grippa per questa stagiun d'enviern duvrà si, sco il «Sonntagsblick» scriva.

Ins na po betg far ina empusatziun supplementara dal vaccin, la furniziun dura memia ditg.

Damai che la producziun d'in vaccin cunter la grippa dovra fin ad in mez onn, na datti naginas novas furniziuns dal vaccin pli. Tenor il BAG a la Svizra retratg per quest enviern 1,2 milliuns dosas dal vaccin cunter la grippa.

Sin recumandaziun da l'Organisaziun mundiala da la sanada WHO vegn il vaccin producì mintg'onn da nov. Motiv è ch'il virus da la grippa sa mida adina puspè in zichel. En in campagna fa il BAG attent sin ils avantatgs da la vaccinaziun. Ils 9 da november, il di internaziunal da vaccinaziun, han surproporziunal blera glieud sa laschà vaccinar.

