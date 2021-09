Grond interess per vaccins alternativs

La Svizra pudess accelerar la quota da las persunas vaccinadas cumplettamain, sch’ella purschess in vaccin alternativ a quels cun ina substanza activa da mRNA. Quai resultia d’ina retschertga represchentativa che l’institut demoscopic «Sotomo» haja fatg il fanadur, rapporta la «SonntagsZeitung».

Passa in milliun Svizzers e Svizras che na sajan anc betg vaccinads cunter Covid, fissan pronts da sa laschar vaccinar, sch’il Cussegl federal mettess a disposiziun in vaccin alternativ. 72% dals betg vaccinads han inditgà d’anc spetgar pervi da tema dals vaccins da mRNA. Mo 31% refuseschan da princip da sa laschar vaccinar cunter corona.

Dapi il mars fiss il vaccin da Johson & Johnson lubì en Svizra. Dentant ha il Cussegl federal fin uss desistì da cumprar quel. Dacurt haja puspè dà discurs. Tenor indicaziuns uffizialas giaja per ina quantitad pli pitschna che saja previsa per persunas che na possian betg sa laschar vaccinar cun Moderna u Pfizer/Biontech per motivs medicinals.

