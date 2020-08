La Svizra è curt avant far in contract per in vaccin cunter il coronavirus. Sco Pascal Strupler, il directur da l'Uffizi federal da sanadad ha ditg ier saira envers SRF, vegnia il contract cun il sviluppader da vaccin american «Moderna» suttascrit en paucas uras. Cun quest contract vegnia la Svizra a survegnir fitg svelt in vaccin, uschia Strupler.

Naginas indicaziuns davart pretsch

Quant che la Svizra ha pajà per quel contract n'è betg enconuschent.

Tranter auter sustegna la regenza americana la firma da biotecnica «Moderna» cun bunamain ina milliarda dollars.

Lonza er da la partida

Part dal program è er il furnitur da farma Lonza. Il concern svizzer duaja producir la substanza activa, cura che la vaccinaziun è sin il martgà. Tenor la regenza americana duaja quai esser il cas ils emprims mais da l’auter onn.

Cun 4,8 milliuns infecziuns confermadas e radund 159'000 mortoris èn ils Stadis Unids actualmain il pli pertutgà da la pandemia da corona.