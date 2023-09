En parts da la Svizra e dal Grischun hai pluvì intensivamain la notg da venderdi sin sonda. En la Val Calanca è ina bova vegnida oragiu ed ha bloccà l'unica via tras la val. Dapi la dumengia vers saira è la via puspè averta.

Via tranter Buseno e Rossa puspè averta suenter bova

Pervi da la bova èn la Val Calanca e 350 persunas stadas isoladas dal mund exteriur. Las lavurs da rumida sajan idas bain vinavant, uschia che la via saja puspè charrabla, ha Sven Fehler da l'uffizi chantunal da construcziun bassa ditg sin dumonda da l'agentura da novitads Keystone-SDA la dumengia suentermezdi.

Tenor las stimas da las autoritads èn var 300 meters cubics crappa e material ruts giu. Probablamain pervi da la ferma plievgia.

Plievgia e naiv

Cun la plievgia da venderdi ha Meteo Svizra er avertì da privels da sbuvaditschs ed inundaziuns. Per il Grischun Central, la Sutselva e la Surselva hai valì privel grond, stgalim 4. Er il cunfin da naiv è sa sbassà durant la notg.

Legenda: En Lumnezia hai dà naiv sin enfin circa 1'500 meters sur mar. Linus Livers

Spezialmain blera plievgia hai dà en il Tessin cun fin 300 mm. Er en la Val dal Rain Songagliaisa hai dà ferma plievgia. Donns pli gronds u inundaziuns n'hai sco ch'i para dentant betg dà.

Schwanden puspè pertutgà

Er a Schwanden, il lieu en Glaruna ch'è stà pertutgà da grondas malauras, hai dà sbuvaditschs. Per Schwanden vala venderdi enfin dumengia in privel augmentà. Tschertas zonas èn bloccadas per la populaziun.