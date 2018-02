L’onn 2017 saja vegnida fatga l'entschatta per in nov curs, scriva il schef da Valora en ina communicaziun. Quai perquai che la fatschenta saja vegnida rinforzada tras acquists d’autras interpresas sco la fatschenta BackWerk en Germania u Pretzel Baron en ils Stadis Unids. Malgrà ch’il gudogn net è sa sminuì saja la fatschenta creschida. Ch’il gudogn saja ì enavos haja er da far cun effects da taglia. Sin stgalim Ebit haja Valora pudì crescher e meglierar la rentabilitad. Il gudogn Ebit è creschì per 9,3% sin 79 milliuns francs.

