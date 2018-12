Valora auza cun quai la vegliadetgna er en quels chantuns nua ch'i fiss lubì da vender cigarettas er a giuvenils a partir da 16 onns. La vegliadetgna per vender products da tubac è reglà en Svizra tenor chantuns. Perquai variescha la vegliadetgna minimala. Ils ins han fixà la vegliadetgna da 16 onns, auters 18 onns ed anc ina giada auters n'han gnanc ina limita da vegliadetgna. Là ha Valora dentant er gia gì la regla da vender products da tubac be a persunas ch'èn gia 16.

D'auzar la limita sin 18 onns saja per Valora be logic, suenter ch'el hajan er mess la limita da 18 onns tar cigarettas electronicas, ha declerà Roger Vogt, il responsabel per il commerzi en detagl en Svizra. Valora veglia cun quai metter in ulteriur signal per la protecziun da giuvenils.

