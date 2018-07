En cumparegliaziun cun la medema perioda da l'onn passà e la svieuta creschida per 7,6% sin ina milliarda francs. Cunzunt ils stans d'alimentaziun hajan fatg bunas fatschentas, communitgescha Valora. Il gudogn è dentant sa reducì per 12,7% sin 21 milliuns francs. La raschun per questa sminuziun è ina rectificaziun da la valur en in champ commerzial che l'interpresa n'ha betg manà vinavant.

