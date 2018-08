Svizra - Valur da locaziun vegn remplazzada

Tgi che posseda ina atgna chasa u abitaziun sto en l’avegnir far quint cun in nov model da taglia. La valur da l'atgna locaziun duai vegnir abolida e remplazzada entras in nov sistem d'imposiziun da proprietad d'abitar.