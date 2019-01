cuntegn

Svizra - Vanel è l'utsche da l'onn 2019

Var 200 pèrs che cuan datti da l'utschè «vanel» en Svizra, uss daventa quel utschè da l'onn. Uschia vul l'Associaziun svizra per la protecziun dals utschels BirdLife far attent ch'i dovra anc dapli stentas per proteger il vanel u il Kiebitz per tudestg.