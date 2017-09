Vatgas cun u senza corna?

Ils cussegliers dals chantuns han mussà oz las cornas! En ina debatta emoziunala han els debattà davart l’iniziativa per las vatgas cun corna. L’iniziativa vul subvenziunar purs che tegnan vatgas, taurs ni chauras da tratg cun cornas. Ma la finala ha il Cussegl dals chantuns refusà l’iniziativa.





Ina vatga senza corna na saja simplamain betg ina dretga vatga di il cusseglier dals chantuns da Soloturn Roberto Zanetti (PS). El manegia che per exempel il taur sin la vopna dal chantun Uri guardass ora senza cornas sco ina nursa cun in pircing en il nas. Per il socialdemocrat ha l'estetica da la vatga ina grond’impurtanza. E da brischar davant als vadels la corna fetschia mal e cuntrafetschia a la lescha da la protecziun d'animals. Però che l’estetica vegnia priorisada a la segirezza na giaja insumma betg di il cusseglier dals chantuns Peter Hegglin (ZG).

« Hörner sind Waffen! » Peter Hegglin

Cusseglier dals chantuns, PCD Zug

Accidents cun vatgas cun corna dettia quai adina puspè, cumplettescha il cristiandemocrat da Zug. Dentant cun la pretensiun che la corna saja ina arma na saja el betg d'accord ha ditg Roberto Zanetti. Las vatgas dovrian las cornas per communitgar. Senza cornas na possian ellas betg decider la ierarchia, uschia Zanetti. Ma l'argument na persvada betg il cusseglier dals chantuns Isidor Baumann (UR). I na detta nagin studi che mussia ch'ina vatga senza corna haja in dischavantatg envers vatgas cun corna.

Sche la natira dat corna alura duai ella restar

In argument che fa storscher ils egls a la cussegliera dals chantuns da Basilea-Citad Anita Fetz (PS). La cussegliera squassa il chau e manaja, che natira na dettia mo uschè cornas ad na bestga.

« Sche la natira dat cornas ad ina bestga ha quai in scopo e la bestga ha il dretg dad purtar quella. » Anita Fetz

Cussegliera dals chantuns, Basilea-Citad PS

Dentant sche las vatgas salvan la corna alura perdessan auters. Numnadamain duai tenor l'iniziativa vegnir pajadas las subvenziuns per las vatgas cun corna ed uschia perdessan auters purs daners, uschia Baumann.

Ils arguments dals adversaris han persvadì. Il Cussegl dals chantuns ha decis cun 28 encunter 8 vuschs ed 8 abstenziuns da betg sustegnair l’iniziativa. Sco proxim debattescha il Cussegl naziunal l’iniziativa per vatgas cun corna. Ed era en la Chombra gronda e da spetgar ina debatta viva e plain emoziuns.

