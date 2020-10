En la caserna da la Guardia svizra papala en il Vatican, hai dà quatter cas positivs da Covid-19. Il pledader dal Vatican ha confermà quai. Entant sa prepara l'entir pajais gia per ina segunda unda.

Alarm da corona en il Vatican. Gist quatter commembers da la guardia papala èn testads positiv sin corona ed hajan sintoms. Quai ha confermà il pledader dal Vatican, Matteo Bruni. Ils quatter gardists infectads sajan isolads ed i vegn examinà las persunas da contact.

Pervi dals cas da corona valian a partir d'immediat novas mesiras per la guardia. Tut ils commembers da la guardia ston restar en lur chombras u abitaziuns, il quartier vegnia quasi serrà giu. Da nov valia er per l'entir areal da la caserna in obligatori da mascras ed i dat ina bloccada da vacanzas.

Tenor il correspundent da SRF, Philipp Zahn, sa tschentia sur tut la dumonda pertge che la Guardia svizra reageschia pir uss cun in obligatori da mascras entaifer il quartier. A Roma vala quel gia dapi l'entschatta dal mais ed dapi gievgia en l'entira Italia.

Saramentà 38 novs gardists

La saramentaziun da 38 novs recruts per la Guardia svizra ha gì lieu ils 4 d'october, malgrà la pandemia da corona. Per ils gardists vala bain d'esser precaut cura ch'i sa chattan enturn il papa, cun mascras e tegnair distanza. Ma in gardist ha ditg envers la gasetta online «Vatican News», ch'el haja tuttina pudì dar il maun al papa.

Italia sa prepara per segunda unda

En l'Italia crescha il dumber da las novas infecziuns da corona puspè a moda rasanta. A Roma ed en la regiun vischina Latium datti dapi dis colonnas da kilometers davant las staziuns da test.

La regenza taliana sa cusseglia il mument dad anc restrenscher pli fitg festas privatas ed er las fullas da glieud, che s'inscuntran la saira davant bars ed ustarias pudessan vegnir scumandadas. Quai rapportan medias localas. Plinavant smanatschian restricziuns per il sport d'amatur.

