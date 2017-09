VBS – denunzia penala pervia d'indiscreziun

Il ministeri da defensiun svizzer ha inoltrà ina denunzia penala cunter nunenconuschent, pervia che documents davart fatschentas d'armament eran arrivads en las medias.

Il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport VBS ha inoltrà ina denunzia penala cunter nunenconuschent. Quai suenter ch'in palpiri dal cussegl federal davart l'armament era arrivà l'emna passada tar las medias. Da questas indiscreziuns impedeschian la lavur politica dal Cussegl federal. Il departament da defensiun ha confermà in rapport da la «Zentralschweiz am Sonntag».

Quest palpiri tractava tenor rapports da medias la dumonda da cumprar 30 fin 40 novs aviuns da cumbat ed in nov sistem per la defensiun dal spazi aviatic per 9 milliardas dollars. En il cussegl federal hai dà fin ussa sulettamain pre-discurs davart questa fatschenta.

