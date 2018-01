Vegn quai pli char per nus sche Donald Trump vegn a Tavau?

Il president american Donald Trump va al Forum mundial d’economia a Tavau. Quai munta dapli mesiras da segirtad ch'il Grischun sto pajar, u betg? Sche quai vegn propi pli char pon ins pir dir cur ch'el è lura stà qua.

Ina da las bleras dumondas che sa tschentan en connex cun l'annunzia che Donald Trump vegnia a Tavau è: Dovra quai lura dapli mesiras da segirtad? E tgi pajass quellas? Ubain formulà in zic pli salop: Ston ils pajataglia pajar persuenter che Donald Trump vegnia a Tavau?

André Kraske, il pledader da la cumissiun dal Forum mundial d'economia (WEF) da la regenza dal Grischun ha ina resposta: «Per il mument na savain nus anc dir nagut pertutgant ils custs. Il dispositiv da segirezza dal WEF è dentant adina drizzà or sin la protecziun da schefs da regenzas uschia che nus quintain ch'ils custs vegnan a restar pli u main medems – quai dentant cun precauziun. Definitivamain sa mussa quai pir suenter ch'el è stà qua.»

Sursiglir cuntegn supplementar WEF 2018 Il WEF 2018 ha lieu dals 22 fin ils 26 da schaner. Da la partida vegnan ad esser radund 3000 represchentants da la politica, economia e scienza. Era il president franzos Emanuel Macron ha annunzià da vegnir a Tavau.

Plirs vulan impedir ch'el vegn

E cun l'annunzia da la chasa alva che Donald Trump vegnia a Tavau, ha er cumenzà la resistenza. L'uniun Campax ha per exempel lantschà ina petiziun sut il tema «Trump not welcome» en la rait. E la presidenta dals Giuvens socialists Tamara Funiciello ha communitgà sin la plattafurma Twitter: «Trump kommt ans WEF? Das werden wir ja sehen...». Numnadamain tschertgan ils Giuvens socialists per il mument mesiras per evitar ch'il president dals Stadis Unids visitia il WEF.

"Donald Trump kommt nach Davos ans WEF"

Das werden wir ja noch sehen..... — Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) 9. Januar 2018

RR novitads 20:00