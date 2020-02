Il minister da sanadad Alain Berset ha ditg: Il med il pli effectiv per evitar da s'infectar è da lavar ils mauns. Dentant n'è quai betg adina pussaivel, per exempel cura ch'ins è da viadi en il traffic public u durant far cumissiuns.

En tals cas fai senn da dischinfectar ils maun. Tge èsi dentant sch'i n'è denturn nagin dischinfectat? Aschieu sco alternativa n'è betg adattà, ha ditg Andreas Widmer, manader da l'igiena d'ospitals a l'ospital universitar da Basilea. Quai, perquai ch'i na dat nagins tests per cumprovar ch'i gidia cunter il coronavirus.

Il coronavirus è in da quels virus che sa lascha mazzar a moda fitg simpla, apunta cun dischinfectant. Jau ditg mintgamai: El mora gia be cun guardar sin in dischinfectant.

«Igl è pussaivel da far sez in dischinfectant. Avant 15 onns è ina gruppa da l'Organisaziun mundiala da sanadad WHO vegnida ensemen per sclerir gist quella dumonda», ha ditg Andreas Widmer. Oriundamain era questa varianta planisada sco med bunmartgà per pajais dal terz mund. «Suenter in, dus onns avain nus propi chattà in recept che po vegnir dà enavant a la publizitad sin la pagina d'internet da la WHO. Ins po maschadar sez ensemen in tal dischinfectant cun alcohol, aua e glicerin.

Co desinfectesch jau endretg? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dar circa 3 milliliters dal dischinfectant sin ils mauns e fruschar en.

Er cumpigliar ils poleschs e sfruschar quels.

Sfruschar cun ils pizs da la detta la balla dal maun, per ch'il dischinfectant gidia er là.

Uschia poss ti far il dischinfectant

Il recept da la WHO è simpel, declera l'igienicher d'ospitals:

Il dischinfectant fatg sez è dentant plitost adattà per il cas urgent sch'i n'è nagut auter denturn. Raschun è che dischinfectants cumprads na setgan betg or uschè ferm la pel ed els èn er pli adattads per allergichers.

Lavar mauns ...

... lavar mauns ed anc ina giada lavar mauns. Quai è il pli effectiv per sa proteger cunter il coronavirus, ma er cunter auters virus sco la grippa.