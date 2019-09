Vender alcohol a giuvenils minorens capita oravant tut là, nua ch'il persunal da vendita è sut stress u nua ch'il manaschi tema da perder clientella a la concurrenza. Quai resulta d'in studi da l'organisaziun Dependenzas Svizra.

Tar cumpras da test en Svizra vegn vendì en radund 30% dals cas alcohol a minorens, uschia communitgescha l'organisaziun. Il dumber stagnescha dapi il 2009. En il rom d'in studi qualitativ sin incumbensa da l'Administraziun federala da duana ha Dependenzas Svizra fatg radund 30 intervistas approfundads en tuttas regiuns linguisticas.

I dovra ina scolaziun dal persunal

Sco il studi mussa, vegnia be il persunal dal commerzi en detagl scolà sistematicamain davart la vendita d'alcohol a giuvenils e co ir enturn cun quels. Per che tut ils impiegads che vendan alcohol, enconuschessan la lescha e savessan er co ir enturn cun situaziuns difficilas, stuessan els survegnir ina scolaziun adequata. En pli stuessan ils impiegads er avair il sustegn dals superiurs, concluda il studi.

Tschintg da dudesch han vendì alcohol a Scuol

Il favrer da quest onn aveva er la vischnanca da Scuol fatg tests da cumpra cun giuvenils sut 16 onns per controllar butias e bars. Tschintg da dudesch avevan quella giada vendì alcohol a persunas memia giuvnas.

