Verds èn cunter Mercosur

Legenda: Ils Verds han decidì unanim a lur radunanza da delegads ch'i duai dar il referendum cunter la cunvegna da commerzi Mercosur. Keystone

La radunanza da delegads dals Verds ha decis unanim in referendum cunter la cunvegna da commerzi liber da Mercosur. Quai prendì il cas che quella na cuntegn betg in nov punct da partenza liant per la protecziun dal clima, da l'ambient ed ils dretgs umans.

Ultra da quai duai la nova lescha da CO2 vegnir tractada a fin gia la stad 2020.

Burgais-democrats vulan schliaziuns pratitgablas

Legenda: Saun giudizi duai esser il recept da la PBD. Keystone

La Partida burgais-democratica s'engascha per «schliaziuns pratitgablas» per cuntanscher las finamiras dalla cunvegna da clima da Paris. Pretensiuns nunrealisticas da la sanestra u era ignorar fatgs scientifics sco la dretga na mainian betg a la finamira.

Bainstanza fa marsch

Legenda: Il president da la Partida populara na vul betg laschar vegnir marsch la glieud. Keystone

Era la Partida populara svizra ha lantschà oz ses cumbat electoral per las elecziuns naziunals dals 20 d'october. Il president da partida Albert Rösti ha ditg che las elecziuns sajan fitg impurtantas perquai ch'i gaja bain cun la Svizra e quai fetschia marsch.

Liberal-democrats vulan voluntad communabla

Legenda: Presidenta da la Partida Petra Gössi. Keystone

Era la presidenta da la partida liberal-democratica svizra, Petra Gössi ha prepara la basa da la partida e las persunas che candideschan sin la fasa decisiva.

En ses pled ha ditg Gössi che la voluntad communabla promovia la Svizra.

