L'opposiziun d'autoritads encunter il 5G, na vul la Swisscom betg pli tolerar simplamain uschia. Moratoris da 5G sajan illegals, ha declerà il schef da la Swisscom Urs Sschaeppi en ina conferenza per las medias.

I na po betg esser che nus vegnin bloccads d'amplifitgar tecnologias malgrà quai che nus resguardain tuttas leschas e limitas.

Senza amplifitgar la tecnologia, vegnia en l'avegnir a dar problems tar la capacitad da la rait mobila. L'onn passà haja la Swisscom pudì engrondir la capacitad be per 5%, fertant ch'il volumen da datas saja s'augmentà per 29%. Dumondas da construcziun vegnian u be dadas a moda esitanta u insumma betg. En tscherts lieus vul la Swisscom uss perquai er ir la via giudiziala.