Agroscope, l’institut che perscrutescha l’agricultura, vegn centralisà a Posieux en il chantun Friburg. Plinavant datti mintgamai in center da retschertga a Changins en il Vad ed in a Reckenholz en il chantun da Turitg, sco er instituts da retschertga decentrals. Var in tschintgavel da las collavuraturs e dals collavuraturs dad Agroscope ston perquai midar lur lieu da lavur.

Dapli daners per la perscrutaziun

Il Cussegl federal ha relaschà il concept detaglià davart la strategia da lieus.

Cun pli pitschens custs d’infrastructura vul il Cussegl federal spargnar 60 milliuns francs enfin il 2028 e suenter mintgamai 13 milliuns l'onn.

Quels daners duain vegnir investids en la perscrutaziun da l’agricultura. Davent dal 2028 duain ils gudogns d'effizienza vegnir cumplettamain duvrads per la perscrutaziun da l'agricultura.

Tenor indicaziuns dal Cussegl federal è quest concept vegnì elavurà en stretg contact cun chantuns e branschas. Las tractativas han retardà ina sperta midada dal plan. Il concept avess gia la fin dal 2019 gì d'esser avant maun.

