Tras in inscunter ha Anna Giacometti survegnì l’opziun da pachetar la valisch ed ir en la Tunesia. Ma betg per far vacanzas, mabain per emprender dapli davart la lavur da la Svizra en la Tunesia e per vesair la migraziun al lieu.

Ad ina tschaina ha ella emprendì d'enconuscher il responsabel per la migraziun da l’ambassada Svizra en la Tunesia. L’offerta dad ir a guardar la politica en quest pajais è stada quella saira sin maisa. Mez matg è daventada ord l’idea realitad.

Durant quels tschintg dis che la politicra liberaldemocratica è stada en la Tunesia ha ella gì in program stretg. Dasper inscunters cun represchentants dal ministeri da l’exteriur e visitas en il parlament da la Tunesia, ha ella era inscuntrà schurnalistas e schurnalists che rapportan dal pajais. Ed era l’ambassadura austriaca ha ella inscuntrà.

Ils inscunters che sajan restads ad ella, sajan però surtut ils projects, cun ils quals la Svizra sustegna la Tunesia al lieu – sco per exempel en ina scola. Il pli ferm ì sut la pel a la cussegliera naziunala saja dentant la visita sin la bartga da la guardia maritima, ha Anna Giacometti ditg envers RTR.

Impressiuns dal viadi

In viadi pajà ord atgna bursa

Il viadi ch'è vegni organisà da l’ambassada svizra ha Anna Giacometti pajà ord atgna bursa. Adina puspè han viadis da parlamentarias e parlamentaris procurà ils ultims onns per lingias grassas: tgi sa lascha envidar dad ina lobby e tgi da pajais da l'exteriur. Viadis intransparents èn dispitaivels e pudessan influenzar la neutralitad da la Svizra, vegn crititgà.

Tals viadis sco Anna Giacometti ha fatg e pajà ord atgna bursa e cun in program organisà da l’ambassada svizra n'èn en general però betg problematics. Dentant èn las activitads da viagiar da parlamentarias e parlamentaris en connex cun il mandat intransparentas. I na dat naginas infurmaziuns davart viadis che vegnan fatgs. Perquai saja grev da dir, quants da quels viadis che vegnian fatgs, di il secretari da la cumissiun per affars da l'exteriur – era Anna Giacometti è commembra da quella cumissiun.

Jau hai badà, che per far correct mes mandat en la politica da l’exteriur, stoss jau ir al lieu per guardar, nua e co che la Svizra gida e po anc gidar.

Uschia saja era gia planisà in ulteriur viadi. Questa giada na va la liberaldemocrata dentant betg suletta, mabain cun autras parlamentarias. Ellas viagian en il Mosambic per guardar ils projects da la Svizra en il cumbat cunter malaria. Però avant s’ occupa la politicra anc vinavant cun il viadi en la Tunesia. L’ambassadur da la Tunesia ha numnadamain envidà la cussegliera naziunala en l'ambassada per in discurs.