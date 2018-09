Tenor la regenza svizra n'è il sistem actual cun las pauschalas betg optimal cunquai ch'el na correspundia betg al consum effectiv. Tar il medem tip da tren e sin il medem traject po il consum sa differenziar per fin 40%, tut tenor aura e cumportament da charrar.

Perquai ch'i vegn da bun pervi da la midada dapli daners a l'infrastructura è la finamira dal Cussegl federal da sbassar il pretsch per ura kilowatt per 2%. Da quai profiteschan lura quellas viafiers che mesiran il consum effectiv. Spargnar il pli bler pudess tenor la Confederaziun uschia in tren da rauba che charrescha tschintg giadas ad emna tras la Svizra, numnadamain 75'000 francs ad onn.

