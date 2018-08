Avant in onn avevi dà in caos sin la rait da viafier europeica, la lingia dal Nord en il Sid era interrutta per totalmain 7 emnas. Uss hajan ins elavurà directivas d’urgenza che possian garantir il traffic da rauba, tranter auter saja vegnì elavurà in plan per guntgidas pussaivlas. Las indicaziuns duajan vegnir actualisadas mintg’onn, scriva la Viafier federala.Plinavant duai dar in'infrastructura «multimodala» per in meglier diever sur ils cunfins.

RR novitads 15:00