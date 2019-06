Il sindicat dals locomotivists crititgescha che la SBB haja durmì giu quest svilup. Las pajas bassas, ils temps da lavur irregulars, pauc temp liber planisabel e betg cumpatibel cun la famiglia: Quai che saja pli baud stà ina professiun da siemi per blers mats, na saja per ils giuvens d'ozendi simplamain betg pli attractiv. Quai ha ditg il president dal sindicat SEV-LPV, Hans-Ruedi Schürch, la mesemna envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Las Viafiers federalas percunter refusan las renfatschas. La SBB scoleschia dapi onns dapli locomotivists. Mintga onn dettia quai 10 fin 12 classas da furmaziun cun fin a 18 candidats e candidatas – pli baud eran quai be 3 fin 4 classas per onn. La professiun da locomotivist restia er cun la automatisaziun ina professiun cun futur, accentueschan las viafiers. Actualmain lavuran 3'500 locomotivists per la SBB.

