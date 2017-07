Viafiers federalas na vulan betg auzar pretsch per bigliets

Il schef da las Viafiers federalas VFF, Andreas Meyer, quinta ch’ils pretschs per bigliets resta stabils ni ch’ils bigliets vegnan pli bunmartgads. Quai almain fin l'onn 2020.

En ina intervista cun las gasettas Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche ha il schef da las Viafiers federalas VFF, Andreas Meyer declerà, ch’ils producents d’autos veglian far pli bunmartgà l’ir cun auto. Perquai lavurian els londervi d’evitar almain fin il 2020 d’auzar ils pretschs. Il potenzial sin via saja immens, uschia pudessan autos che van da sasez smesar ils pretschs per umans e rauba, ha ditg Meyer.

Midaments per il futur

En vista a questa concurrenza planisescha las Viafiera federalaa da spargnar 1,2 milliardas francs. Ins vul dentant era megliurar l’utilisaziun dals trens. En il traffic regiunal saja l'utilisaziun dals trens actualmain 20%, tar il traffic a distanza 30%. Quai saja memia pauc. Ins stoppia per exempel promover temps da lavur flexibels. Dentant era pretschs attractivs sajan pussaivel, forsa pretschs pli auts durant il temp da fulla.

