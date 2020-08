Radund 340 umens e dunnas vegnan quest atun a frequentar la scolaziun da locomotivist. Quest dumber correspunda a 10% dal persunal da locomotiva da la SBB. Malgrà las stentas da las Viafiers federalas da recrutar novs locomotivists, restia la situaziun da persunal en quest sectur critica, ha la SBB communitgà la mesemna.

La pandemia da corona engrevgeschia anc questa situaziun, perquai ch'ins stoppia resguardar concepts da segirezza tar la scolaziun dals novs locomotivists. La scolaziun en la cabina da manischunz possia per exempel vegnir manada tras be cun pli paucs participants che previs. Uschia sa retardeschia la scolaziun da la classa da diplom per dus fin quatter mais. Perquai che las annadas dals baby-boomers van en pensiun, dovra la SBB ils proxims onns var 1'000 novs locomotivists.

La mancanza da persunal da locomotiva ha er influenza sin l'urari da las Viafiers federalas. Differentas colliaziuns da tren ch'èn vegnidas reducidas ils ultims mais pervia dal coronavirus, pon uschia fin tar la midada da l'urari il december betg vegnir prendidas en funcziun. Tranter auter na datti uschia nagins trens supplementars durant il temp da grond traffic tranter Turitg e Lucerna sco er en la regiun da Losanna/Genevra e Brig.

