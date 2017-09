Viafiers Jungfrau: Asiats procuran per fitg bunas cifras

SDA / Hugo Schär

Las Viafiers da la Jungfrau han nudà in uschè bun semester sco anc mai, surtut grazia als giasts da l'Asia. Ils emprims 6 mais da l'onn è la svieuta creschida per passa 17,1% sin 92,2 milliuns francs. Il gudogn è schizunt creschì per 60% sin 17 milliuns.