Las organisaziuns umanitaras «Agid per fugitivs svizzers» e la «HEKS», l’ovra d’agid da las baselgias evangelicas, vulan segirar vias segiras e legalas per la fugia en Svizra. Quai cun ina petiziun.

Persunas che stoppian fugir da guerra e da persecuziun haja in dretg sin protecziun. Quai valia surtut per dunnas cun uffants pitschens, per minorens senza accumpagnament, per persunas malsaunas e persunas attempadas, scrivan las organisaziuns umanitaras. La Svizra duai tenor la petiziun lantschada recepir mintg’onn 10’000 fugitivs a moda directa.

RR novitads 11:00