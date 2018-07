Là nua ch'il traffic saja separà, dettia pli paucs conflicts tranter autos, velos e peduns. Vias da velo augmentian pia la segirtad per tuts. Uschia ha la cussegliera federala argumentà oz a Berna per l'artitgel constituziunal dal velo. Adina dapli persunas giajan cun velo e perquai saja quest artitgel impurtant.

Dus terzs da las chasadas en Svizra possedian oz almain in velo. E quels na vegnian betg sulettamain duvrads en il temp liber, mabain adina dapli era per il mintgadi – per exempel per ir a scola ubain a la lavur. Il boom dals e-bikes accelereschia anc quest trend, uschia Leuthard.

Cuntraproposta a l'iniziativa da velo

L'artitgel constituziunal è la cuntraproposta directa a l'iniziativa da velo ch'è vegnida retratga. Lezza vuleva obligar la Confederaziun da promover las vias da velo. L'artitgel davart il qual nus votain il settember è pli modest. El dat sulettamain la pussaivladad a la Confederaziun da promover tals projects da chantuns e vischnancas.

