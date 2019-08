Il mantegniment da manaschi garantescha che las vias naziunalas en l'entir pajais èn segiras. Il 2018 ha la Confederaziun dà ora 347 milliuns francs tranter auter per il servetsch d'enviern, il nettegiament, tgirar il verd e l'equipadi dal manaschi e da segirezza.

347 milliuns francs per il mantegniment

La rait da vias naziunalas cumpiglia en total 1'858,9 km. Sin incumbensa da la Confederaziun fan ils chantuns las lavurs da mantegniment. Dals totalamain 347 milliuns francs eran 105 milliuns francs per prestaziuns che vegnan quintadas tenor engaschi (p.ex. reparaturas vid edifizis u lavurs vid dustanzas da donns). 242 milliuns francs tutgan als custs globals.

Adina dapli tunnels cun LED

La pli gronda cumpart dals custs globals, numnadamain 73 milliuns francs, han ins dà ora l'onn passà per l'equipament da manaschi e segirtad. Sper ils indrizs tecnics en ils tunnels tutgan er latiers ils custs d'energia. Per spargnar custs ed energia vegnan adina dapli tunnels illuminads cun LED.

Ina tonna rument per kilometer

Per il nettegiament da la rait da vias naziunalas han ins pajà l'onn passà 51 milliuns francs. Bunamain la mesadad da quai è vegnì investì en schubergiar vias, tunnels e pausadis (p.ex. nettegiar bischens, chanals e chinettas. Per kilometer via naziunala han ins rimnà ina tonna rument bittà davent. Vitiers vegnan radund 3'300 tonnas rument ordinari sin ils pausadis.

