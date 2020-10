L’Uffizi federal da sanadad ha annunzià il venderdi per la Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein 1'487 novas infecziuns cun il coronavirus. La gievgia aveva il BAG anc annunzià 1'172, la mesemna 1'077 novas infecziuns. 23 persunas èn dapi la gievgia vegnidas ospitalisadas.

Il Grischun ha annunzià 22 infecziuns cun il virus aifer in di. Actualmain sa chattan en il chantun 742 persunas en quarantina, 97 en isolaziun.

Campagna mida da blau sin oransch

Il dumber d'infecziuns novas sco er la cumpart da tests positivs e da persunas pli veglias che sajan infectadas creschia spert, fermamain ed en l'entira Svizra, ha ditg la directura da l'Uffizi federal da sanadad, Anne Lévy. I saja uss il pensum da la Confederaziun, dals chantuns e da mintga singula persuna da franar la derasaziun dal virus. Perquai hajan els decis da lantschar uss ina nova campagna da colur oranscha. La colur duai far attent ch'i saja uss propi impurtant da resguardar las mesiras:

tegnair distanza

lavar e dischinfectar ils mauns

laschar testar tar sintoms

activar l'applicaziun da covid ed inditgar il code tar in resultat positiv

Quai che pertutga ulteriuras mesiras, sajan las cumpetenzas anc adina tar ils chantuns. Ins saja però adina en contact in cun l'auter. Tenor la directura sajan ins preparà per dumagnar ils proxims mais. Ma i dovria perseveranza, pazienza e las mesiras stoppian vegnir resguardadas. Cura ch'in vaccin è accessibel n'è tenor l'Uffizi federal da sanadad anc betg cler. En connex cun las discussiuns enturn il temp da quarantina han ils responsabels ditg, che quel na vegnia per il mument betg adattà. I na saja betg il mument da scursanir quel. Vul dir: I resta tar ils 10 dis da quarantina.

Directurs e directuras da sanadad averteschan

La suprastanza da la Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad avertescha da la situaziun da corona. La situaziun actuala, cun passa 1'000 cas per di, mussia che la pandemia saja anc adina preschenta e dinamica. Per quest motiv appellescha la suprastanza a la populaziun da sa tegnair vid las reglas e rinforza las recumandaziuns per ils chantuns.

Tranter auter duai dar reglas pli severas per occurrenzas grondas, il contact-tracing duai vegnir rinforzà e sche necessari stoppian ins serrar discotecas e clubs. Ultra da quai proponan ils directurs e las directuras er da rinforzar l'obligatori da mascras u er da tut tenor fixar in dumber maximal per occurenzas privatas.

Berlin e Hamburg da nov sin glista da risico

Cun Berlin e Hamburg metta l’Uffizi federal da sandad per l’emprima giada er dus territoris tudestgs sin la glista da risico. A partir da glindesdi ston tut las persunas che vegnan da las duas citads en Svizra ir per 10 dis en quarantina.

Entras questa decisiun ha uss mintga pajais vischin da la Svizra, cun excepziun dal Liechtenstein, tscherts territoris sin la glista da risico. Regiuns da cunfin n’èn betg pertutgadas da las mesiras.

Er per l’Italia vegn la glista cun territoris da risico pli gronda. Sper Liguria vala uss er in’obligatori da quarantina per la Sardegna e la regiun Venezia.