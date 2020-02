L’onn 2018 hai dà 789 denunzias cunter ustiers ed ustieras pervi da surpassaments da la lescha da victualias, sco la «Sonntagszeitung» rapporta. L'onn avant ha la Confederaziun registrà en media 560 tgisas cunter ustiers.

La raschun per quel augment na possia l’Uffizi federal da segirezza alimentara betg argumentar, ins veglia però sclerir la chaussa. Tar bunamain mintga 5avla denunzia hai dà in privel concret per la sanadad.

Era ustarias pli noblas èn pertutgadas

Tut en tut han ils chantuns fatg 25'942 controllas en ustarias e cuschinas d'hotels. Sper las denunzias penalas han els era dà ora 4'429 admoniziuns. Ils inspecturs hajan per part chattà negligientschas gravantas. Per part saja vegnì magasinà victualias da miffa, i saja vegnì lavurà cun utensils tschuffs u ch'i saja schizunt vegnì vendì victualias ch'eran tartagnads. Pertutgads n'èn betg be stans cun snacks mabain era ustarias ch'ins ha taxà sco pli nobel. Ils resultats dals tests ed ils nums da las ustarias restan tenor veglia dal legislatur secrets.

