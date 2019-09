Era sche la criminalitad en Svizra va enavos dapi il 2012, teman blers attatgas violentas. Quai mussa ina retschertga che la scol’auta da Turitg per scienzas applitgadas ha fatg cun bundant 2’000 persunas. Passa la mesadad da las persunas intervistadas observan dapli criminalitad, malgrà che la statistica da la Confederaziun di il cuntrari.

Mintga terza persuna intervistada ha in curius sentiment la notg en ils meds da transport publics. E mintga 6avla persunas porta in spray da paiver cun sai. Experientschas concretas cun la criminalitad han percunter be paucs fatg.

Differents motivs per la tema

Il consum d'emetturs da televisiun privats rinforza la tema, il consum da gasettas surregiunalas reducescha ella. Quai almain tenor il studi. La tema da violenza vegnia dentant era svegliada entras partidas da la dretga. Pli fitg che las persunas vesian sasez a la dretga e pli fitg che questas persunas èn tenor il studi da l'avis che criminalitad saja in problem.

RR novitads 11:00