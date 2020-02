Legenda: Keystone

14 Svizzers dastgan bandunar la regiun da Wuhan en la China, nua ch’il virus da corona era rut or. Ils Svizzers possian turnar cun in aviun da evacuaziun da la Frantscha. Quella saja stada pronta da prender cun ils Svizzers en in segund aviun. Quai ha communitgà il Departament d’affars exteriurs. Las 14 persunas eran s’annunziadas tar l’ambassada svizra a Peking per pudair turnar.

Il sgol da return è planisà per la notg da sonda sin dumengia. Las burgaisas ed ils burgais svizzers e lur famiglias vegnian sgulads enavos cun agid da la Frantscha. Dentant era sche las persunas svizras pon turnar en Europa, vegn quai anc a cuzzar duas emnas fin ch'ellas pon entrar en Svizra. Las persunas che vegnan sguladas ord la China en Frantscha, ston numnadamain ir per 14 dis en quarantina.

RTR novitads 17:00