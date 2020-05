Quai en connex cun sia visita en il chantun Tessin, nua ch'ella è s'inscuntrada cun la regenza. Sco Sommaruga ha ditg, rendia da pensar uss vid las mesiras da protecziun che hajan purtà in effect visibel. Sche tuts tirian cun, possian ins viver cun quest virus.

Visita en il nov center da pachets

Durant ses viadi en il Tessin ha Sommaruga tranter auter er visità il nov center da pachets da la Posta a Cadenazzo. Entras l'exempel da la Posta hajan ins vis con impurtant che l'infrastructura saja ha ditg la presidenta da la Confederaziun. Ils collavuraturs da la Posta represchentian tut quels ch'han fatg gronda lavur durant las ultimas emnas.

La crisa ha mussà che era las professiuns nunvesaivlas portan quest mund.

Sper la Posta è la Cussegliera federal er sa deditgada durant la visita en il Tessin al Turissem. In sectur che saja impurtant per l'entira Svizra. Ils 24 da matg haja lieu ina sesida cun ils responsabels dal turissem per planisar il futur ha ditg Sommaruga. Questa stad stoppia dar ina coordinaziun tar il turissem. Tranter auter veglia il Cussegl federal sustegnair Svizra Turissem cun dapli daners per far reclama.