Il barometer conjunctural KOF da la ETH a Turitg ha ina vista in pau main optimistica per l'economia da la Svizra per 2018 e 2019 ch'anc avant trais mais. Tuttina manegia il post che perscrutescha la conjunctura che l'economia saja en tut en in stan dretg bun.

Concret spetga il KOF per quest onn in creschament dal product interiur brut PIB da 2,6%, fin uss avevan els quintà cun 2,9%. Per l'onn 2019 quinta il KOF cun 1,6% e per il 2020 cun 2,1%.

Il consum privat vegnia ad esser ina ferma pitga per la conjunctura ils proxims mais, scriva il KOF en ina communicaziun. E grazia al svilup solid da l'economia vegnian anc pli paucas persunas ad esser senza lavur. Il grond creschament da la conjunctura haja l'economia da la Svizra dentant gì.

Ins quinta cun in creschament da la paja reala

Las ratas d'inflaziun positivas han procurà ch'i ha dà ils onns 2017 e 2018 nagin creschament da la paja reala. Quai duess il 2019 sa midar. La pajas duessan il 2019 e 2020 crescher in zichel dapli che ils pretschs. Il consum privat vegn crescher quest onn per 1.0% ed il proxim onn per 1,2%.

