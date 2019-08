Viver cun l'intoleranza da glutens

Ussa ha Giovanna Dosch 18 onns. Ella viva però gia adina cun l'intoleranza da glutens.

Badà, ch'ella na cumporta betg glutens, ha ella cun mangiar macaruns. Gia suenter paucs tschaduns n'aveva ella betg pli fom. Cun quai ch'er sia mamma aveva l'intoleranza da glutens han ins gia gì in suspect.

Suenter ils tests dal medi era lura cler ch'er Giovanna ha l'intoleranza da glutens. Ella era anc fitg giuvna cura ch'ins ha fatg ils tests. Tras quai n'enconuscha Giovanna gnanc la vita senza l'intoleranza:

Per mai è quai tuttafatg normal.

Pli tard, durant il temp da scola, ha Giovanna mangià pervi dad in accident pasta cun glutens – e la reacziun da ses corp è vegnida immediatamain. Cun mal il venter è Giovanna ida a chasa. Pli tard ha ella stuì vomitar. Quai era per fortuna l'unic incap ch'i ha dà per ella.

Sche persunas, che han in'intoleranza da glutens, mangian memia bler glutens, sa quai perfin dar cancer.

Ils amis da Giovanna Dosch n' han mai gì in problem cun l'intoleranza da glutens. Els han adina prendì resguard sin ella. En il mender cas ha ella prendì il paun per la grillada. Quai n' era per ella però mai in problem.

Er en ustarias n'ha ella nagins gronds problems. Sch'i na dat propi nagut senza glutens sa decida ella per ina salata mo cun ieli ed aschieu. En vacanzas è quel problem anc pli pitschen:

Ils restaurants en Italia han ina fitg gronda schelta da pizzas u pastas senza glutens.

Tenor Giovanna Dosch han surtut pajais al sid alternativas senza glutens. En Svizra era ella er gia en in'ustaria, nua ch' ins na saveva gnanc tge che glutens èn. Quai era per ella schon bunamain in pign schoc.

RR actualitad 08:00