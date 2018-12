Mardi suentermezdi han ils davos hearings gì lieu, là vegnan las candidatas ed ils candidats per il Cussegl federal a sa preschentar e las partidas decidan sch'els vulan votar per quella persuna.

La Partida cristiandemocratica è vegnida tar la decisiun da laschar liber la tscherna tar tuttas duas partidas, dentant dad eleger insatgi dal ticket.

Natiralmain speran els cun quai che l'assamblea federala vegn er tar els ad eleger ina candidatas dal ticket.

Ils verds han communitgà da vuschar per Karin Keller-Sutter. Tar la tscherna da la PCD laschan els percunter avert tgi ch'eleger. La tendenza saja però Viola Amherd, hai gì num.

La PS vul pir damaun marvegl decider tgi ch'els vulan eleger definitivamain. La candidata da la PLD, Karin Keller-Sutter, haja dentant bunas schanzas.

La Partida burgaisdemocratica ha era decis ch'els elegian Karin Keller-Sutter e Viola Amherd.

Er ils verdliberals vegnan ad eleger uschia.

La PPS ha gia l'emna passada gì ils hearings e decis cun ina maioritad da sustegnair Karin Keller-Sutter. Ina gronda part dad els vegn era ad eleger Heidi Z'graggen.

Tgi ha uss las pli grondas schanzas?

Tar la PLD èsi cler: Davent da l'entschatta era Karin Keller-Sutter la favurita, ella che survegn era il pli bler sustegn da las partidas.

Tar la PCD vegni pli stretg, la tendenza va dentant en direcziun Viola Amherd

Tge impurtanza han quels hearings?

Era sche blers parlamentaris han gia furmà in'opiniun po uschè in hearing anc influenzar l'elecziun. Per exempel per Heidi Z'graggen: Ella na tutga betg tar l'uschenumnada famiglia da Berna, ils blers n'enconuschan betg ella persunalmain. Ma tar ils hearings ha'la la schanza da persvader da sia persuna e da forsa era surmanar in u l'auter, suenter avair emprendì d'enconuscher ella sco candidata.

