Ils clubs da ballape Grashoppers Turitg ed il FC Turitg survegnan in stadion communabel. Il suveran da Turitg ha dà ses consentiment al project cun il num «Ensemble» che cumpeglia sper in stadion cun 18'000 plazs per aspectaturs er abitaziuns ed in areal da mastergn – quai cun ina maioritad da 59,1%.

Gia la quarta votaziun davart in stadion

Il 2018 avevan las Turitgaisas ed ils Turitgais gia ditg in'emprima giada Gea al project da stadion. Lura gieva quai per il dretg da bajegiar e la realisaziun finanziala tranter la citad ed ils investurs privats. Silsuenter era vegnì elavurà in plan da furmaziun. Cunter quel han adversaris dal stadion prendì il referendum.

Ord l'archiv da SRF: