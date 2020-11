La segunda retschertga da gfs.berna mussa dus Geas per omaduas fatschentas che vegnan decididas ils 29 da november 2020. En cumparegliaziun cun l'october sa sbassan las simpatias dentant. Questa enquista ha gfs.berna fatg sin incumbensa da la SRG SSR.

Sche la populaziun avess votà gia mez november davart l'iniziativa per concerns responsabels e l'iniziativa cunter affars cun material da guerra, fiss l'emprima vegnida approvada dal suveran – l'autra è en privel da cupitgar.

L'iniziativa per concerns responsabels fiss vegnida approvada cun 57% da las vuschs.

L'iniziativa cunter affars cun material da guerra è cun 50% da las vuschs en privel da crudar en in trend negativ.

Gea per concerns responsabels

Legenda: L'iniziativa per concerns responsabels fiss approvada stretg cun 57% da las vuschs. RTR

Argumentativ datti avantatgs per ils aderents da l'iniziativa. Ils arguments Pro chattan dapli sustegn che quels Contra. Il conflict central datti tranter ils dus arguments che «mesiras voluntaras na tanschan betg» ed «il donn per la Svizra sco plazza economica».

Per la dumengia da votaziuns è anc adina tut avert. La dinamica dal svilup da la furmaziun d'opiniun inditgescha plitost in Na, la cumpart da Gea e dal test d'arguments plitost per in'approvaziun. Da spetgar è che la vart dals adversaris vegn anc a crescher.

Fitg stretg per l'iniziativa cunter affars cun material da guerra

Legenda: L'iniziativa cunter affars cun material da guerra avess in resultat intschert, il trend mussa envers in Na. RTR

La fatschenta giauda gist tar dunnas da la Svizra franzosa gronda simpatia, las partidas da la dretga vulan dentant votar encunter. En Svizra tudestga na sustegna nagina maioritad la fatschenta.

Sch'i sa sviluppa sco en il cas normal tar iniziativas, lura vegn l'iniziativa a perder aderents ed uschia a far naufragi a l'urna.