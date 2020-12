Lantschà campagna per la cunvegna da commerzi cun l'Indonesia

Il Cusseglier federal Guy Parmelin ha lantschà oz la campagna da votaziun per la cunvegna da commerzi liber cun l’Indonesia. Per l'economia svizra saja il commerzi cun l'exteriur fitg impurtant. Per interpresas svizras avria questa cunvegna novs martgads en l’Asia dal sid. La cunvegna ha la Svizra tractà ensemen cun ils auters pajais da l'EFTA (Norvegia, Islanda ed il Principadi dal Liechtenstein).

Referendum

Encunter la cunvegna da commerzi liber ha il sindicat Uniterre, sustegnì da 50 autras organisaziuns, prendì il referendum. L’Indonesia n’haja tenor ils adversaris betg l’intenziun da realisar standards socials ed ecologics – per exempel per impedir la destrucziun dal guaud tropic en il pajais.

La populaziun decida ils 7 da mars davart la cunvegna da commerzi liber.

Per tge vai?

La cunvegna da commerzi liber è pronta dapi dus onns. La «Tagesschau» dad SRF ha rapportà tge che la cunvegna cuntegna.