Ils 9 da favrer 2020 decida il suveran svizzer davart dus projects da votaziun. Tgenins ha il Cussegl federal annunzià oz. Per l'ina è quai l'iniziativa «Dapli abitaziuns pajablas» e per l'autra il project da votaziun davart l'augment da la norma penala cunter il rassissem.

Iniziativa «Dapli abitaziuns pajablas»

Lantschà quell'iniziativa ha l'Associaziun svizra da locataris. La primavaira ha il parlament decis cleramain da refusar l'iniziativa per dapli abitaziuns pajablas. Tuttina duai la construcziun d'abitaziuns d'util public vegnir sustegnida. Uschia duai in credit general da 250 milliuns francs promover abitaziuns favuraivlas. Omaduas chombras han acceptà il cuntraproject e prendan uschia la via d'amez. La Confederaziun metta a disposiziun quels daners sch'il suveran refusa l'iniziativa.

La Partida socialdemocratica sco er ils verds sustegnan l'iniziativa.

Lescha cunter odi vers omosexuals

Il suveran decida il favrer er davart ina midada en il cudesch da dretg penal. Il suveran svizzer sto decider sche la norma penala cunter rassissem duai vegnir extendida sin omosexuals e bisexuals.

Il december passà ha il parlament decis ch'er cloms d'odi e discriminaziun cunter omo- e bisexuals duain vegnir chastiads. Fin uss vala quel passus da la lescha sulet per il rassissem. Il comité da referendum – enturn l'Uniun democratica federala, la Giuvna partida populara svizra e la Gruppa da lavur giuventetgna e famiglia – ha ramassà 67'000 suttascripziuns cunter la revisiun da la lescha.

Ils adversaris èn da l'avis che la revisiun da la lescha saja ina furma da censura. Enten augmentar la norma penala cunter il rassissem hajan per exempel spirituals «gronda fadia da citar vardads biblicas». La proposta dal parlament saja formulà «pauc exact e cuntraproductiv».

Legenda: Pausa da votaziuns Il Cussegl federal desista da la dumengia da votaziun dals 24 da november 2019. Uschia datti ils 9 da favrer 2020 l'emprima dumengia da votaziun suenter las elecziuns dal parlament ils 20 d'october 2019. Keystone

Il decurs da quel onn d'elecziuns ha il Cussegl federal sulettamain fatg diever da dus dals quatter termins per votaziuns. Il favrer 2019 ha il suveran decis davart l'iniziativa cunter la construcziun dischordinada, che ha fatg cleramain naufragi a l'urna. Il matg ha il suveran ditg Gea al midament da la lescha d'armas, sco er la refurma fiscala e finanziaziun da la AVS.

