La Ems Chemie e la Hamilton. A Domat è lur distanza pitschna. Tar la dumanda «iniziativa da limitaziun» è ella dentant enorma. Co è quai pussaivel tar dus interpresas internaziunalas en situaziuns uschè sumegliantas?

Nus avain vulì udir ils arguments dals dus CEOs da las interpresas: Magdalena Martullo-Blocher che tutga tar ils iniziants da l'iniziativa da limitaziun – ed Andreas Wieland che fa part dal comité grischun cunter l'iniziativa.

Magdalena Martullo-Blocher ha decidì, ch'ella na vul betg dar in'intervista sco interprendidra – mabain mo sco politicra. Perquai è ella a curta vista sa retratga dal termin d'intervista ch'avess gì quest focus. Uschia n'è quai betg pussaivel da numnar ses arguments ord vista economica per l'iniziativa da limitaziun.

Andreas Wieland è stà pront d'argumentar sia posiziun. Per el è il punct central cunter l'iniziativa ch'ella purtass malsegirtad e saja perquai donnegiusa. In punct è per el l'annullaziun da la libra circulaziun da persunas sco tala. Sche quai capitass, vegniss quai bler pli cumplitgà per el da recrutar spezialists necessaris da l'Uniun europeica. Ma il punct central è per Andreas Wieland ch'era ils auters contracts bilaterals dal pachet dals contracts bilaterals I vegnissan annullads automaticamain. Quels pussibiliteschan a la Svizra ed a la UE ils access als martgads. Quels access sajan la raschun, pertge che la Hamilton haja insumma gì in tal success ils davos onns. Ed er schi na muntass betg la fin dal mund, sche l'iniziativa vegniss acceptada, sappia el tge caos ch'il Brexit haja purtà e quant che las interpresas hajan patì en consequenza. In tal scenari na dovria la Svizra betg – gist en temps malsegirs sco ussa.