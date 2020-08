I na dat nagina alternativa per cumprar novs aviuns da cumbat di l'Uniun svizra d'artisanadi e mastergn. Questa cumpra saja impurtanta per ina Svizra stabila e segira e porschia a las fatschentas pitschnas e mesaunas grondas schanzas da pudair far fatschentas en cuntrapart da radund 4 milliardas francs.

Quai han declerà represchentants da l'uniun avant las medias. Senza segirar il spazi en l'aria na possia l'incumbensa da defender e proteger la populaziun betg vegnir realisada. Il suveran decida ils 27 da settember davart il credit da 6 milliardas francs per cumprar novs aviuns.