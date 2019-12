Questa emprima retschertga da gfs.berna mussa in cler Gea per omaduas fatschentas che vegnan decididas ils 9 da favrer 2020. Questa enquista ha gfs.berna fatg sin incumbensa da la SRG SSR.

Sch'il suveran avess decidì gia ils 8 da december davart l'iniziativa «Dapli abitaziuns pajablas» ed il «Scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala» fissan omaduas fatschentas vegnidas approvadas. La participaziun a la votaziun fiss dentant stada sut la media cun 40%.

L'iniziativa «Dapli abitaziuns pajablas» fiss vegnida approvada cun 66% da las vuschs.

Il scumond da discriminaziun pervia da l'orientaziun sexuala fiss er vegnì approvà, quai cun ina maioritad da 69% da las vuschs.

Iniziativa «Dapli abitaziuns pajablas» fiss approvada

La vart dals aderents po cumenzar cun in bun avantatg da 36 puncts procentuals en il cumbat da votaziun. Ina maioritad dals participants va dentant da quai ora che l'iniziativa vegnia refusada ils 9 da favrer 2020.

Tar questa votaziun è da vesair ina clera differenza tranter las partidas sanestras da la PS ed ils Verds ch'èn cler per l'iniziativa (90% din Gea) e las partidas da dretg. Da la PLD e la PPS din be minoritads da 41% respectiv 35% Gea a l'iniziativa. Ina surpraisa porschan qua plitost las partidas da mez. Aderents da la PCD èn stgars ed ils verd-liberals èn marcant entaifer il champ che vulan approvar l'iniziativa. Quai malgrà che omaduas partidas han decidì la parola da Na.

Las pli grondas differenzas datti tar persunas ch'èn gia sa decididas da vuschar cler Gea. Tar persunas che vivan en las citads èn gia 51% segiras ch'i voteschan Gea. Tar persunas che vivan en l'aglomeraziun èn quai be 40% e tar la populaziun da la champagna èn 37% segirs ch'i din Gea.

Tut ils arguments PRO l'iniziativa chattan almain 70% consentiment tar ils aderents. Il pli bler consentiment ha survegnì l'argument ch'ina sanaziun energetica na possia betg far vegnir pli char il tschains chasa (81%). Dentant survegn be in argument CONTRA in grond consentiment: l'iniziativa saja memia sterica ed i fiss meglier d'augmentar il fond per abitaziuns d'utilisaziun publica (59%).

Er sche l'iniziativa ha il mument fitg bler sustegn cun 66%, pudess quai anc sa midar e la finala pudess l'iniziativa perfin vegnir refusada, quai mussa l'experientscha da sumegliantas iniziativas.

Cler Gea per «Scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala»

Il mument vesa la chaussa ora fitg clera. Cun dus terzs da las vuschs (69%) che vulan dir Gea al «Scumond da discriminaziun pervia da l'orientaziun sexuala», han ils aderents in avantatg confortabel da 41 puncts procentuals sin ils adversaris cun 28%. Tar questa fatschenta van ils participants da quai ora ch'i dat in Gea tar la votaziun dals 9 da favrer 2020.

La suletta part da la populaziun ch'avess ditg Na al scumond l'entschatta december, èn ils aderents da la Partida populara svizra. Ils aderents da las autras partidas sco era quels che n'èn betg liads vid ina partida èn tar il champ dal Gea. Tar las partidas sanestras è il Gea pli cler che tar las partidas da mez.

Ils arguments PRO vegnan purtads d'ina gronda part (83%) da la populaziun. Ina fitg gronda maioritad è da l'avis che la discriminaziun pericliteschia la cuminanza e n'haja nagin plaz en ina societad che metta pais sin la dignitad dal carstgaun. Plinavant vegn renconuschì da radund 70% da las persunas, ch'i saja necessari da proteger persunas omo- e bisexualas. Dals arguments CONTRA chatta be in argument ina maioritad (52%): Sche omo- e bisexuals survegnian in tractament spezial, lura pudessan autras gruppaziuns suandar.

La retschertga Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'emprima unda da retschertga davart las votaziuns dals 9 da favrer 2020 ha fatg gfs.berna sin incumbensa da la SRG SSR. Realisà la retschertga han els tranter ils 3 fin il 16 da december 2019, tar 5'477 persunas cun dretg da vuschar. La quota da sbagl giascha tar +/- 2,9 puncts procentuals.

