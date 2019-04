In stgars Gea ed in cler Gea

Refurma fiscala e finanziaziun AVS – resultat anc avert

Legenda: Sche la pitschna maioritad Gea resta fin ch'i vegn votà a l'urna n'è betg cler, uschia la retschertga da gfs.berna. RTR, Grafica

Malgrà ch'i dettia ina maioritad che tendeschia ad in Gea, hajan votantas e votants anc betg furmà ina clera opiniun. Vers fin mars avessan 54% dals svizzers e las svizras mess in Gea u in plitost Gea en l'urna per la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS.

Tge che croda en egl è ch'i dettia da dretg e da sanester resistenza envers il project da votaziun. Il pli grond sustegn dettia da las partidas d'amez PLD e PCD. In relevant dumber d'aderents da tut las autras partidas saja plitost critic envers la refurma fiscala e da l'AVS. Il pli cler Na constatescha la retschertga tar votantas e votants da la PPS – cun 55%.

Tenor ils participants da la retschertga dettia il mument be in argument PRO la refurma, numnadamain da meglierar la segirezza da la renta. Da vart CONTRA dettia trais arguments che possian cuntanscher ina maioritad: per l'ina da colliar dus temas differents, per l'autra ch'entradas da taglia mancassan pervi da privilegis e la finala impedeschia questa colliaziun da refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS ina concreta refurma sulet da l'AVS.

Cler Gea per midament da la lescha d'armas

Legenda: Tar quest votaziun hajan votantas e votants gia uss ina clera opiniun, constateschan ils auturs da la retschertga. RTR, Grafica

Gia uss – avant che la campagna da votaziun haja propi cumenzà – haja ina gronda maioritad dals votants e da las votantas gia furmà lur opiniun. 75% veglian votar segir Gea u segir Na. Ch'i dettia la finala er in Gea a l'urna è tenor ils auturs da la retschertga uschia probabel.

Votantas e votants suondian a las parolas da las partidas. Uschia sajan simpatisants da la PPS plitost cunter il midament da la lescha – simpatisants da las ulteriuras partidas per il midament da la lescha.

Il pli bler sustegn chattan ils suandants arguments PRO: Proteger ina vita umana saja pli impurtant che la libertad d'astgar purtar armas. Plinavant n'hajan las novas reglas naginas consequenzas per tiradurs. Il mument na chatta nagin argument CONTRA ina maioritad.

La retschertga Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'institut gfs.berna ha fatg la retschertga per incumbensa da la SRG SSR. L'institut ha dumandà 5'924 votantas e votants tranter ils 25 da mars ed ils 4 d'avrigl 2019. La quota da sbagl munta a +/- 2,9 puncts procentuals.

RR novitads 06:00