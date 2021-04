Ils 13 da zercladur decida il suveran svizzer davart tschintg fatschentas. Co vuschais Vus? Tge schais Vus dad l'iniziativa per aua da baiver netta, da la iniziativa per ina Svizra senza pesticids sintetics, da la lescha da Covid-19, da la lescha da CO2 e da la lescha per cumbatter il terrorissem?

As participai a nossa retschertga Link tar gfs.berna , il link avra en ina nova fanestra

As participar pudais Vus anonim. Vus as pudais participar a la retschertga enfin ils 3 da matg. Las respostas vegnan tractadas a moda confidenziala. Per la retschertga ha la SRG SSR incumbensà l'institut gfs.bern. Ils resultats vegnan silsuenter publitgads sin tut ils chanals da RTR, SRF, RTS e RSI.